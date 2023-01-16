SBS早新闻（1月17日）Play14:00 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.81MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。超过40万名澳大利亚工人每周多赚40澳元；北昆士兰继续遭遇强降雨和山洪暴发；俄罗斯开始与白俄罗斯进行联合军事演习；悉尼居民迈伦·洛夫在尼泊尔飞机失事中丧生。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE昆士兰州发出洪水警告【专家解读】移民律师详解近期移民政策形势抵澳华人谈行前检测中国驻澳洲大使馆：行前48小时内核酸检测阴性者方可赴华分享Latest podcast episodes【健身课堂】体验新州史上第一个百公里雪山越野跑比赛原住民祖母创作儿童书 帮助孙儿走出被欺凌阴影【国际新闻】尼泊尔发生30余年来最惨烈坠机事故 已确认数十人死亡SBS晚新闻（2023年1月16日）