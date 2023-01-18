SBS早新闻（1月19日）Play13:46 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.6MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。基辅附近直升机坠毁 乌克兰内政部长等14人死亡澳航奥克兰至悉尼飞机发生故障并引发求救信号中国解除对漫威电影的禁令澳网公开赛 纳达尔爆冷落败欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳大利亚气排球联盟Jack：娱乐健身两不误【国际新闻】中国人口负增长会对澳大利亚产生怎样的影响？分享Latest podcast episodes【科技面面观】风靡网络的ChatGPT到底是什么？它为什么是“革命性”的？苏大厨教您澳洲春节家宴烹出最“硬”的菜——招财进“鲍”澳大利亚气排球联盟Jack：娱乐健身两不误SBS晚新闻（2023年1月18日）