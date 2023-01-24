SBS早新闻（1月25日）Play14:17 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.07MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。北领地实施酒类限制令，立即生效；住房团体呼吁增加联邦资金以应对租房危机；乌克兰数名高级官员因腐败丑闻辞职；巴西、阿根廷宣布设立联合货币。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE在SBS广播收听熟悉的华语金曲【我们的故事】画家姚迪雄：澳中友好关系的见证者和受益者【现场说法】为何塔州政府“点名羞辱”未缴罚款民众的做法引争议？加州大规模枪击案：遇害者上升至11人 华人小伙空手夺枪成英雄分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年1月24日）【闲话澳洲】澳洲的职业与技术学院TAFE【我们的故事】画家姚迪雄：澳中友好关系的见证者和受益者【闲话澳洲】打工度假者张渝：走遍澳洲看风景