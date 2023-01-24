加州大规模枪击案：遇害者上升至11人 华人小伙空手夺枪成英雄

在解除了一名枪手的武装之后，一名26岁的计算机程序员被誉为“英雄”。





这名枪手开枪打死11人，打伤了另外9人。





枪手被确定为72岁的Huu Can Tran。当地时间周六，他进入位于加州蒙特利公园的约有100人的the Star Ballroom Dance Studio舞蹈教室并开火。





然后，他来到五公里外的另外一家舞厅——Lai Lai Ballroom and Studio实施了第二次大规模射击。





在那里，枪手与26岁的布兰登·蔡（Brandon Tsay，音译）对峙，并被解除武器。





“当时是春节，我们正在举办一个社交舞蹈聚会。我当时在大厅里。当时已经到了深夜。大多数客人已经离开了。我没有注意前门的情况。我正看着舞厅、舞池。这时，我听到前门吱吱嘎嘎的声音，关上后，紧接着是一个金属物体碰撞的声音，好像它们在摩擦。这时我转过身来，看到有一个亚洲人拿着一把枪。我的第一个想法是我将会死在这里。就是这样。”





蔡先生立即投入行动。





“我意识到我需要从他手中夺走武器。我需要夺取这个武器，解除他的武装，否则所有人都会死。当我鼓起勇气时，我用双手冲向他，抓住了武器，我们发生了争执。我们挣扎着进入大厅，试图把枪从对方手中抢过来。他打我的脸，敲打我的后脑勺。我试图用我的肘部把枪从他那里分开，制造一些距离。”





最终，蔡先生设法夺取了武器，并挽救了自己和其他人的生命。





“最后，在一个点上，我能够把枪从他身上拉开，把他推到一边，创造一些距离，用枪指着他，恐吓他。我对他大喊，说：‘你给我离开！我要开枪了! 快走! 快走！' 而此时，我以为他会跑掉，但他只是站在那里，考虑是继续打斗还是逃跑的问题。我真的以为如果他向我走来，我就得向他开枪。这时他转身走出门外，慢悠悠地走回他的车。我立即报了警，枪还在我手里。”





这名枪手后来被发现死于其自己导致的枪伤。当局称，在蔡先生所说的货车里发现了他的尸体。





周一，在舞厅外，一个临时纪念碑被设立。





到目前为止，加州警方确认的其他受害者包括63岁的Lilan Li，57岁的Xiujan Yu和68岁的瓦伦蒂诺·阿尔韦罗（Valentino Alvero）。





《洛杉矶时报》已经确认，还有一名受害者名叫Ming Wei Ma，他曾是舞蹈教室的学生，当时协助管理工作。





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