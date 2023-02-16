SBS早新闻（2月17日）Play13:15 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.13MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。澳洲与巴新今天举行部长级论坛；澳美部长今探讨原住民和解议题；澳中贸易关系全面复苏希望重燃；税局提高纳税人居家办公固定费率。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MOREGrace：美国私校比澳洲私校更“卷”，不鼓励晚上11点前睡觉税务局提高纳税人居家办公固定费率美国总统发表演讲推动枪支改革昆士兰警察枪击案经调查后被宣布为出于宗教动机的恐怖袭击分享Latest podcast episodes【对话后浪】AI科学家谈Chat Gpt：有人担心自己失业，有人担心孩子用它糊弄学习Grace：美国私校比澳洲私校更“卷”，不鼓励晚上11点前睡觉美国总统发表演讲推动枪支改革SBS晚新闻（16/02/2023）