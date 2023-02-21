SBS早新闻（2月22日）Play13:14 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.12MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。联合国防止酷刑小组取消对澳大利亚的访问；澳安全情报称大量间谍被赶出澳洲；普京暂停与美国的最后一项核武条约；土耳其6.4级地震至少造成6人死亡。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE联合国防止酷刑小组取消访问澳大利亚澳洲后疫情时代搬家费用及省钱窍门了解国际母语日的由来 他们曾为争取母语的权利而战澳洲政府提高留学生工作时限 部分学位毕业可留澳6年分享Latest podcast episodes普京宣布退出《新削减战略武器条约》 引发核危机担忧【SBS学英语】第31集：聊聊电影澳洲后疫情时代搬家费用及省钱窍门SBS晚新闻（2023年2月21日）