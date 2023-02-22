SBS早新闻（2月23日）Play13:00 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.9MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。俄罗斯总统普京与中国外交官王毅会晤澳大利亚与菲律宾探讨在南中国海联合巡逻的可能性内政部长严厉批评澳大利亚移民政策促进复苏 香港向居民发放现金消费券欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE勒格朗角国家公园徒步失踪女性遗体被找到普京已经暂停了俄罗斯在一项关键核条约中的职责，这对世界意味着什么？直击现场 在达尔文与SBS共贺新春：“新年祝福永远不迟”分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年2月22日）乌克兰的LGBTIQ+社区被针对 倡导者帮助他们逃离险境【正在行动】新州试点药剂师可开部分处方药 您怎么看？直击现场 在达尔文与SBS共贺新春：“新年祝福永远不迟”