SBS早新闻（2月23日）

俄罗斯总统普京与中国外交官王毅会晤





澳大利亚与菲律宾探讨在南中国海联合巡逻的可能性





内政部长严厉批评澳大利亚移民政策





促进复苏 香港向居民发放现金消费券







欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。







请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。









