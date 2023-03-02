SBS早新闻（3月3日）Play14:00 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.82MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。英国议员回应对该国制造核潜艇能力的质疑；一悉尼女子因致联邦议员电邮崩溃遭指控；美国务卿与俄外长举行未经安排的会晤；印度最高法院下令对阿达尼集团进行调查。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【对话后浪】面对不可逆的人工智能时代，各行各业该做出怎样的改变？傲利资本清算 齐洛“跑路”？了解在澳投资如何谨防金融骗局“被上面的热气烤熟”：室温逾50度 澳洲租客忍受不良住房条件近万澳元追薪之路一波三折 移民工人举报雇主剥削有何保护机制？分享Latest podcast episodes【圆桌健谈】WHO再呼吁消除反式脂肪 澳大利亚被“点名批评”为哪般？ChatGPT冷思考：人工智能时代如何理性看待人的价值与机器的“有用”？【对话后浪】面对不可逆的人工智能时代，各行各业该做出怎样的改变？澳大利亚是否会禁止Tiktok？