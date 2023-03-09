SBS早新闻（3月10日）Play14:39 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.41MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。澳总理下周将出访美国协商核潜艇协议；受北领地洪水影响的学生已经恢复上课；澳取消来自中国旅行者的新冠检测要求；孟加拉国一商业大楼爆炸已致19人死亡。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【对话后浪】写在女神节-内心强大不是内心强势CF基因筛查被批基本针对白种人最常见基因变异定制俄罗斯雇佣军组织瓦格纳声称已经控制巴赫穆特东部澳大利亚的流感病例正在飙升分享Latest podcast episodes【对话后浪】写在女神节-内心强大不是内心强势【澳洲育儿新知】婴幼儿喂养指南485签证新政出台，谁将获延签两年？SBS普通话晚新闻（09/03/2023）