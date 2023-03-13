SBS早新闻（3月14日）Play14:14 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.02MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。澳英美三国领导人宣布Aukus核潜艇计划；联邦政府提出设立国家重建基金的法案；德国各地数个机场的工人举行罢工；美国监管机构明确介入救助硅谷银行。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE美国称清算俄罗斯寡头财产将是今年重点【观点】硅谷银行事件后或会让美联储停下加息脚步美国圣地亚哥海岸发生移民船海难 至少八人死亡揭秘统一教内部的生活：“我在集体婚礼中与陌生人结婚”分享Latest podcast episodes【观点】硅谷银行事件后或会让美联储停下加息脚步美国圣地亚哥海岸发生移民船海难 至少八人死亡SBS晚新闻（2023年3月13日）星期八行走计划：在徒步中回归自然