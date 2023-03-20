SBS早新闻（3月21日）Play12:29 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.42MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。联邦政府针对护理机构注册护士配额发表评论；反跨性别组织吸引新纳粹分子并获准继续集会；中国国家主席习近平已抵达莫斯科与普京会面；印度和日本重申对清洁能源和减少碳排放的承诺。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE前澳特种兵因被控战争罪不得保释前美国海军部长吁澳与美站在一起墨尔本抗议活动中出现“可耻”场景 维州政府计划打击新纳粹主义因挑选幼稚园争吵 大学讲师砍死华裔妻子后称“深感后悔”分享Latest podcast episodes前美国海军部长吁澳与美站在一起父母12年后才能拿PR，黄花菜会不会凉了？SBS晚新闻（2023年3月20日）【税务热线】居家办公固定费率税务抵免包含哪些支出？