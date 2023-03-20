SBS早新闻（3月21日）

联邦政府针对护理机构注册护士配额发表评论；



反跨性别组织吸引新纳粹分子并获准继续集会；



中国国家主席习近平已抵达莫斯科与普京会面；



印度和日本重申对清洁能源和减少碳排放的承诺。





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