SBS早新闻（3月28日）Play12:08 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.11MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。莫伊拉·迪明计划重返维州自由党工作；联邦政府能源协议遭反对党质疑；新州工党能否获得多数席仍不明朗；民众在耶路撒冷抗议，反对总理提出司法改革。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORECentrelink推出一对一数码辅导课，教您分清三个MyGovID应用程序如何面对脆弱、死亡？华人女性心理医生给已逝父亲庆生IFAB新规：门将不得以不公平方式分散对手注意力维州州长安德鲁斯访问中国 澳中贸易将回到从前？分享Latest podcast episodesCentrelink推出一对一数码辅导课，教您分清三个MyGovID应用程序如何面对脆弱、死亡？华人女性心理医生给已逝父亲庆生维州州长安德鲁斯访问中国 澳中贸易将回到从前？SBS晚新闻（2023年3月27日）