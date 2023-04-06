SBS早新闻（4月7日）Play13:52 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.69MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。前原住民事务部长肯·怀特退出自由党；网络犯罪网站Genesis Market被关闭；法国总统马克龙访问中国；黎巴嫩向以色列上空发射30多枚火箭弹。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【对话后浪】沧海一声笑 从此无烦恼SBS公布2023全年阵容：为所有澳大利亚人带来有趣、原创、震撼内容【国际新闻】中国谴责台湾领导人与美国议长会面法国总统出访中国 重申北京重要作用分享Latest podcast episodesAI正在如何改变澳洲的翻译行业？【对话后浪】沧海一声笑 从此无烦恼【国际新闻】中国谴责台湾领导人与美国议长会面【澳洲经济观察】RBA暂停加息 对澳洲房价意味着什么？