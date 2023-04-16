SBS早新闻（4月17日）Play14:01 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.83MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。研究显示澳洲未走上巴黎气候承诺轨道；西澳周四将险罕见日全食；苏丹权力斗争已导致59人丧生；美国戴德维尔枪击案造成4人死亡。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE吴子嘉：从蔡马兵分两路看世界风云变幻（一）澳各地市长市议员呼吁电动汽车政策改革56岁北领地男子将其伴侣刺伤致死 被控犯谋杀罪受建筑公司Porter Davis倒闭影响的消费者举行抗议 呼吁政府干预分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年4月17日）墨尔本夺走悉尼"最大城市"的桂冠?【税务热线】如何找回遗失和无人认领的退休金？吴子嘉：从蔡马兵分两路看世界风云变幻（一）