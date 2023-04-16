SBS早新闻（4月17日）

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。

研究显示澳洲未走上巴黎气候承诺轨道；
西澳周四将险罕见日全食；
苏丹权力斗争已导致59人丧生；
美国戴德维尔枪击案造成4人死亡。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

吴子嘉：从蔡马兵分两路看世界风云变幻（一）

澳各地市长市议员呼吁电动汽车政策改革

56岁北领地男子将其伴侣刺伤致死 被控犯谋杀罪

受建筑公司Porter Davis倒闭影响的消费者举行抗议 呼吁政府干预

分享

Latest podcast episodes

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2023年4月17日）

2022 Manchester United Pre-season Tour - Away Kit Launch

墨尔本夺走悉尼"最大城市"的桂冠?

super

【税务热线】如何找回遗失和无人认领的退休金？

吴子嘉先生

吴子嘉：从蔡马兵分两路看世界风云变幻（一）