SBS早新闻（5月1日）Play12:39 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.58MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。联邦政府将对各州基础设施进行审查；新报告显示，塔州为全澳经济表现最好的州；苏丹停火协议到期，联邦政府敦促澳人撤离；美国一男子枪杀五名邻居，包括一8岁儿童。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE药品福利计划PBS本月预算将大调整，面对多个品牌相同药物该如何选择？中国“五一”黄金周预计2.4亿人出行新经济表现报告：塔州领跑 北领地垫底帮赌客的荷包止血：政府计划禁止使用信用卡支付赌资分享Latest podcast episodes她用数千块搓衣板 讲中国女性的故事：陶艾民和她的女书创作【空中汽车诊所】换挡不当伤波箱 你的汽车挡位用对了吗？澳人无奈削减旅行预算 蜗居“胶囊”消费直线降级药品福利计划PBS本月预算将大调整，面对多个品牌相同药物该如何选择？