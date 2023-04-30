帮赌客的荷包止血：政府计划禁止使用信用卡支付赌资

Casino Conference

FILE - A game of pai gow poker plays out on a computer screen on Jan. 31, 2014, in Atlantic City, N.J. Panelists at a casino industry conference in Atlantic City on Wednesday, April 19, 2023, said there are several reasons why internet gambling has not spread beyond the six states where it is now authorized, but expects the online market to grow in coming years. (AP Photo/Wayne Parry, File) Source: AP / Wayne Parry/AP

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

联邦政府计划加强对“在线赌博”的限制，准备要起草立法禁止使用信用卡来支付赌资。相关举措已经得到了博彩业者的支持，但相关活动人士希望政府迅速采取行动并为公众提供更有力的保护。点击音频，收听完整报道。

澳大利亚疯迷赌博，人尽皆知。甚至连广告都反应了这一点。

美国篮球名宿沙克·奥尼尔（Shaquille O'Neal）近期出现在PointsBet应用程序的广告中：

“现在我明白为什么你们都在使用PointsBet应用程序了。速度更快、更便捷、优惠力度更大，伙计，我爱这个国家 。”

PointsBet是一个在线赌博应用程序，人们可以在其中对体育赛事结果进行投注。

但同时，澳大利亚也是世界上最大的线上博彩业输家。政府希望通过实施更严格的规则，来帮赌客的荷包止血。
READ MORE

澳洲华人赌博损失百万澳元 背后还有更严重的问题

通讯部长米歇尔·罗兰（Michelle Rowland）说，禁止使用信用卡支付赌资是现在的一个优先事项。

“因为这里要传达的信息很简单，人们不该用不属于他们的钱下注。我们知道，目前约有15%至20%的线上投注是用信用卡完成的，同时我们知道，正是这部分群体最容易受到影响，最容易受到赌博带来的更大伤害。”

这项措施早就已经在实体博彩公司和赌场中施行，此回出台政策是为了堵住信用卡在线上博彩支付的漏洞，扩大适用范围。

考虑到公共彩票造成严重损失的风险很低，这一政策的实施范围不包括公共彩票。
READ MORE

【安居澳洲】如果你所爱的人遭遇赌博问题，该如何寻求帮助？

赌博改革联盟首席执行官卡罗尔·贝内特（Carol Bennet）称，相关改革早该实行，但对于减少赌博来说，这是一个好的开始。

“我们期待着与政府合作，尽快实施这项改革，因为我们知道，澳大利亚的赌博目前正处于指数级的高位。它在我们的工作场所、家庭和社区中造成了巨大的伤害，我们确实需要看到一些措施，以减少这些不可接受的高水平伤害。”

博彩业者对这条新政表示欢迎。

来自澳大利亚有责投注公司的凯·托马斯（Kai Thomas）确认，政府的决定将为赌客带来积极的结果。

“今天宣布的额外保护措施，只是博彩服务提供商工具箱中的又一个工具。来确保六百万投注爱好者的安全。并且为他们提供持续保护。”
READ MORE

“是时候说出来了”： 一线社工批评皇冠赌场以“奇怪方式”最小化赌博危害

社会服务部长阿曼达·瑞什沃思（Amanda Rishworth）表示，她希望在政策落实过程中也能得到博彩业者的支持。

“在线博彩公司已经表示支持变革，他们明白他们是在社会许可的基础上运作的，也是在监管的基础上运作的，所以我希望，如果他们原则上支持这一措施，他们会用行动来表示。”

目前联邦议会正在对在线赌博行业进行审查。

但现在面临的关键问题是，该行业的广告经常和澳大利亚的体育产业息息相关。

投注者在黄金时间段从媒体看到的资讯，成为他们的下注依据。

独立议员安德鲁·威尔基（Andrew Wilkie）解释了这一问题带来的危险。

“社区希望它被禁止，或者至少被监控，并摆脱目前允许在G级电视时间内播放赌博广告的可笑做法。它们被包裹在体育赛事中播出。换句话说，当大多数孩子在看电视，看他们的英雄和榜样的时候，正是我们在电视和移动设备上被赌博广告轰炸的时候。”
READ MORE

“摧毁生命”： 调查发现四成澳大利亚成年人每周赌博

博彩行业对未来可能降临的更严格的监管持开放态度。

瑞什沃思表示，立法只是未来行动的一部分。

“我说服了部长们说接下来会发生什么，下一步是什么？大家都希望进行讨论，讨论我们如何在伤害最小化的同时实施更多的措施。”

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

移民身陷问题赌博如何寻求帮助？

【维州皇冠赌场调查】社区人士：赌场或有意吸引亚裔

安居澳洲：沉迷赌博的人士可以寻求免费和保密的帮助

关注赌瘾问题：华人文化背景让人更难开口

分享

Latest podcast episodes

The tails of a Qantas airline plane (L)

在澳新西兰华人：入澳籍程序简化利于两国人才共享

2023-04-30_7-32-53.png

【生活杂志】空瓶子可以换钱了！维州将于11月启动空瓶回收计划

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（2023年4月30日）

刺绣 clean thumnail.jpg

【我们的故事】法式绣师黄蔚Vivi：高定并非“遥不可及”