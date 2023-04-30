帮赌客的荷包止血：政府计划禁止使用信用卡支付赌资

澳大利亚疯迷赌博，人尽皆知。甚至连广告都反应了这一点。





美国篮球名宿沙克·奥尼尔（Shaquille O'Neal）近期出现在PointsBet应用程序的广告中：





“现在我明白为什么你们都在使用PointsBet应用程序了。速度更快、更便捷、优惠力度更大，伙计，我爱这个国家 。”





PointsBet是一个在线赌博应用程序，人们可以在其中对体育赛事结果进行投注。





但同时，澳大利亚也是世界上最大的线上博彩业输家。政府希望通过实施更严格的规则，来帮赌客的荷包止血。



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通讯部长米歇尔·罗兰（Michelle Rowland）说，禁止使用信用卡支付赌资是现在的一个优先事项。





“因为这里要传达的信息很简单，人们不该用不属于他们的钱下注。我们知道，目前约有15%至20%的线上投注是用信用卡完成的，同时我们知道，正是这部分群体最容易受到影响，最容易受到赌博带来的更大伤害。”





这项措施早就已经在实体博彩公司和赌场中施行，此回出台政策是为了堵住信用卡在线上博彩支付的漏洞，扩大适用范围。





考虑到公共彩票造成严重损失的风险很低，这一政策的实施范围不包括公共彩票。



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赌博改革联盟首席执行官卡罗尔·贝内特（Carol Bennet）称，相关改革早该实行，但对于减少赌博来说，这是一个好的开始。





“我们期待着与政府合作，尽快实施这项改革，因为我们知道，澳大利亚的赌博目前正处于指数级的高位。它在我们的工作场所、家庭和社区中造成了巨大的伤害，我们确实需要看到一些措施，以减少这些不可接受的高水平伤害。”





博彩业者对这条新政表示欢迎。





来自澳大利亚有责投注公司的凯·托马斯（Kai Thomas）确认，政府的决定将为赌客带来积极的结果。





“今天宣布的额外保护措施，只是博彩服务提供商工具箱中的又一个工具。来确保六百万投注爱好者的安全。并且为他们提供持续保护。”



社会服务部长阿曼达·瑞什沃思（Amanda Rishworth）表示，她希望在政策落实过程中也能得到博彩业者的支持。





“在线博彩公司已经表示支持变革，他们明白他们是在社会许可的基础上运作的，也是在监管的基础上运作的，所以我希望，如果他们原则上支持这一措施，他们会用行动来表示。”





目前联邦议会正在对在线赌博行业进行审查。





但现在面临的关键问题是，该行业的广告经常和澳大利亚的体育产业息息相关。





投注者在黄金时间段从媒体看到的资讯，成为他们的下注依据。





独立议员安德鲁·威尔基（Andrew Wilkie）解释了这一问题带来的危险。





“社区希望它被禁止，或者至少被监控，并摆脱目前允许在G级电视时间内播放赌博广告的可笑做法。它们被包裹在体育赛事中播出。换句话说，当大多数孩子在看电视，看他们的英雄和榜样的时候，正是我们在电视和移动设备上被赌博广告轰炸的时候。”



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博彩行业对未来可能降临的更严格的监管持开放态度。





瑞什沃思表示，立法只是未来行动的一部分。





“我说服了部长们说接下来会发生什么，下一步是什么？大家都希望进行讨论，讨论我们如何在伤害最小化的同时实施更多的措施。”





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