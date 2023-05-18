SBS早新闻（5月19日）Play15:12 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.91MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。总理前往日本参加G7峰会;95岁长者被警察电击后情况危急；中国恢复进口澳大利亚木材；外长宣布澳中基金会顾问委员会新名单。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【对话后浪】猜猜，60后与00后谁更能接纳年下恋？中国取消部分澳洲产品进口禁令最新报告：全球气温未来五年内可能升高1.5摄氏度窗户被封天花板有洞 澳洲这位律师如何在社交平台曝光劣质出租房？分享Latest podcast episodes【对话后浪】猜猜，60后与00后谁更能接纳年下恋？中国取消部分澳洲产品进口禁令最新报告：全球气温未来五年内可能升高1.5摄氏度工党政府强调不会取消负扣税，但住房未来基金法案仍未获通过