SBS早新闻（5月19日）

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。

总理前往日本参加G7峰会;
95岁长者被警察电击后情况危急；
中国恢复进口澳大利亚木材；
外长宣布澳中基金会顾问委员会新名单。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

【对话后浪】猜猜，60后与00后谁更能接纳年下恋？

中国取消部分澳洲产品进口禁令

最新报告：全球气温未来五年内可能升高1.5摄氏度

窗户被封天花板有洞 澳洲这位律师如何在社交平台曝光劣质出租房？

分享

Latest podcast episodes

love language

【对话后浪】猜猜，60后与00后谁更能接纳年下恋？

China's Ambassador to Australia, Xiao Qian

中国取消部分澳洲产品进口禁令

World Meteorological Organization Secretary-General Petteri Taalas during the organisation's latest State of the Climate report earlier this year.

最新报告：全球气温未来五年内可能升高1.5摄氏度

Australian Prime Minister Anthony Albanese speaks to the media during a press conference

工党政府强调不会取消负扣税，但住房未来基金法案仍未获通过