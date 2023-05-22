SBS早新闻（5月23日）Play17:57 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (16.44MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。印度总理抵澳访问，商讨教育、矿产、供应链等议题；至少三个州的电费增长额度高于联邦预算估计；澳广ABC员工举行反种族主义抗议活动，声援斯坦·格兰特；中国召见日本驻华大使，表达对G7峰会涉华议题的不满。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE珠峰遇难澳洲男子生前一直为澳大利亚脊髓损伤协会筹集资金印度总理到访巴新澳洲 美国加强巴新军事力量希腊选举：执政党胜利但可能需要举行第二次选举租房危机持续 昆州中年夫妇无家可归面临生活困境分享Latest podcast episodes【安居澳洲】照顾者如何在澳洲得到支持服务印度总理到访巴新澳洲 美国加强巴新军事力量SBS晚新闻（2023年5月22日）希腊选举：执政党胜利但可能需要举行第二次选举