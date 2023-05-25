SBS早新闻（5月26日）Play13:02 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.93MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。悉尼中央商务区大火已被控制，无人受伤；西澳州州长誓言将全面修订西澳洲枪支法；中国否认黑客刺探美电信等关键基础设施；韩美国开始有史来最大规模联合实弹演习。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻READ MORE【对话后浪】是“姐姐我真的喜欢你”还是“阿姨我不想努力了”？【微声音】夫妻说是同林鸟，真有事儿了谁先跑？在澳移民工人被少付工资的情况比长期居民多两倍【我们的故事】Lexi：在漆黑与洞穴中 与蓝环章鱼和“tram般”庞大的座头鲸同游莫里森反对原住民议会之声公投 称其有“未知的风险”分享Latest podcast episodes【圆桌健谈】“超级流感”席卷托儿中心 新型疫苗或将终结年度接种【澳洲经济观察】6月还会加息吗？失业率上升 然RBA警告加息未止【SBS学英语】第27集：回顾2022年最佳【对话后浪】是“姐姐我真的喜欢你”还是“阿姨我不想努力了”？