SBS早新闻（5月30日）

总理阿尔巴尼斯再次为“议会原住民之声”辩护；



西澳州州长在其第二个任期的中途宣布辞职；



七人因参与冲击香港立法机构而承认犯有暴乱罪；



俄罗斯本月对乌克兰首都发动了16次空袭。





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