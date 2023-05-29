SBS早新闻（5月30日）Play16:10 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.8MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。总理阿尔巴尼斯再次为“议会原住民之声”辩护；西澳州州长在其第二个任期的中途宣布辞职；七人因参与冲击香港立法机构而承认犯有暴乱罪；俄罗斯本月对乌克兰首都发动了16次空袭。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE新报告显示租房负担能力跌至九年来最低水平，悉尼墨尔本更易负担澳印两国签订双向技术移民利好协议3分20秒狂轰211拍！羽毛球迷欢呼至口干舌燥【突发】马克·麦高文辞去西澳州长职务 称自己“筋疲力尽”分享Latest podcast episodes【SBS新闻快报】卫生工作者将于Westmead医院罢工抗议工资问题【安居澳洲】如何在澳洲租房？【现场说法】哪些澳洲移民签证新变化将在7月1日新财年生效？【观点】“先买后付”行业需要适度监管 新兴技术的运用需要空间