【突发】马克·麦高文辞去西澳州长职务 称自己“筋疲力尽”

西澳大利亚州州长马克·麦高文（Mark McGowan）在其第二个任期的中途宣布辞职，称自己精疲力竭。





现年55岁的麦高文周一（5月29日）召开了简短的新闻发布会，确认他打算辞去州长、财政厅长以及他于1996年首次当选的Rockingham选区议员职务。





他表示，这将是他在州议会任职的最后一周。





“我喜欢解决问题、做出决策、取得成果和帮助人们的挑战，”麦高文说。





“但事实上，我很累，非常累。事实上，我筋疲力尽。”



Western Australian Premier Mark McGowan with his family after winning the state election in 2021. Source: AAP / Richard Wainwright 麦高文表示，政治领导的角色是“无休止的”，而COVID-19疫情期间的工作已经使他筋疲力尽。





“我相信西澳工党可以赢得并将赢得2025年的下次选举，”他说。





“但我没有足够的精力或动力来继续担任州长的职务，或者参加那将是我作为议员的第八次竞选。”





这位前海军律师在疫情期间领导西澳度过了艰难时期，在2017年和2021年带领工党取得了压倒性的选举胜利，且在2021年为他的政党赢得了该州历史上最大的议会多数席位。





他之前曾坚称会完成他的第二个州长任期，然后再考虑自己的未来。



Mr McGowan said this would be his final week in the state's parliament. Source: AAP / Richard Wainwright 麦高文在妻子莎拉和内阁成员陪同下宣布了这一消息。





他说，他已经考虑辞职“相当一段时间”，但希望先公布本月的州预算。





他表示，作为州长和议员为西澳社区服务近30年是一种荣幸。





“这远远超出了我曾经想象过的职业生涯。”





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