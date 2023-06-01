SBS早新闻（6月2日）Play12:43 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.64MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。中国称，将与澳洲寻求达成大麦关税问题共识；澳洲总理抵达新加坡，将发表重要演讲；法院驳回罗伯茨·史密斯的诽谤诉讼案；乌克兰总统再次呼吁让该国加入北约。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【对话后浪】婚恋中有一方多“让步”是必须的？新研究表明男婴女婴的语言能力差异简并不指望她在65岁前清偿她的学生债务 系统可否做到更加公平？原住民议会之声入宪公投，各族裔支持与反对双面呼声不断分享Latest podcast episodes“能用‘白酒’二字就很不容易”：建工厂、自酿酒 这位华人如何把中国白酒带来澳洲【对话后浪】婚恋中有一方多“让步”是必须的？南澳州可能将通过全澳最严苛的反抗议法律【观点】美国债务危机是经济问题还是政治问题？