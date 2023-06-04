SBS早新闻（6月5日）Play15:50 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.49MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。澳中两国国防部长在香格里拉对话会会晤;塔利班发言人邀请澳官员访问该国调查战争罪指称；美国指责中国军舰在台湾海峡的“不安全动作”。海外多地举行中国六四事件纪念活动。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE幼童入院的主因 — 呼吸道合胞病毒 (RSV) 感染八人在“六四”天安门事件34周年前夕于香港被捕乌克兰防长：澳洲将在7月宣布新一轮对乌安全援助计划印度发生重大火车事故 死亡人数上升至近三百人【六四34周年】从天安门事件到白纸运动 中国抗议浪潮能否再次推动社会转型？分享Latest podcast episodes【SBS新闻快报】凯瑟琳·福尔比格被赦免 在监狱服刑20年后将重获自由【SBS新闻快报】新州警方捣毁悉尼华人区涉嫌非法赌博窝点巴厘岛针对游客不当行为发布新规澳洲ATAR排名如何计算，给你讲个明明白白