SBS早新闻（6月6日）Play15:06 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.83MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。储备银行尽量决定是否第十二次加息；竞争监管机构称澳航空业价格高、服务差；乌克兰反击战是否已经开始仍不确定；欧盟呼吁对人工智能制作的内容进行标记。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【观点】澳联储继续加息“是早晚的事情”【六四34周年】澳洲多个城市接棒悼念“六四”及“反送中”澳洲某种大蒜能对抗新冠与流感病毒？科学家提醒对该研究保持警惕【六四34年】港警拘留23人 全球各地接棒悼念分享Latest podcast episodes【现场说法】不支付停车罚款会有什么后果？【神奇中草药在澳洲】桑树浑身都是宝 中医说有这些妙用【安居澳洲】如何为孩子选择学校【观点】澳联储继续加息“是早晚的事情”