SBS早新闻（6月6日）

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。

储备银行尽量决定是否第十二次加息；
竞争监管机构称澳航空业价格高、服务差；
乌克兰反击战是否已经开始仍不确定；
欧盟呼吁对人工智能制作的内容进行标记。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

【观点】澳联储继续加息“是早晚的事情”

【六四34周年】澳洲多个城市接棒悼念“六四”及“反送中”

澳洲某种大蒜能对抗新冠与流感病毒？科学家提醒对该研究保持警惕

【六四34年】港警拘留23人 全球各地接棒悼念

分享

Latest podcast episodes

Parking fine

【现场说法】不支付停车罚款会有什么后果？

Morus nigra fruits, bergamo, Italy

【神奇中草药在澳洲】桑树浑身都是宝 中医说有这些妙用

SG SelectingSchoolSectors

【安居澳洲】如何为孩子选择学校

RBA

【观点】澳联储继续加息“是早晚的事情”