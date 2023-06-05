澳洲某种大蒜能对抗新冠与流感病毒？科学家提醒对该研究保持警惕

澳大利亚一家公司声称，大蒜菌株对COVID-19具有“抗病毒活性”。





墨尔本的多尔蒂传染与免疫研究所（Peter Doherty Institute for infection and Immunity）未发表的一项研究提出了这一主张，该研究由澳大利亚大蒜生产商（Australian Garlic Producers）资助，该公司种植大蒜并生产和销售一些大蒜保健产品。





该研究涉及针对 COVID 和甲型流感病毒的体外测试。





但科学家和医学专家对这些说法背后的科学效力提出了担忧。





伍龙贡大学的流行病学家迈耶罗维茨-卡茨（Gideon Meyerowitz-Katz）说，该研究存在一些问题。





“基本上，这里的问题是，首先，这是未发表的。据我所知，我们唯一可以参考的是新闻稿，所以我们甚至不知道具体的结果是什么。第二个问题是，在目前的研究阶段，这种治疗方法很有可能在实际的人类身上不起作用。”





“很难从实验室工作台的研究中知道是否会对现实中的人有任何好处，而且可能需要多年才能发现这些结果是否真的在你我体内成立。”





悉尼大学副教授邓恩（Adam Dunn）也同意这一观点，他说这些结果可以有多种解释。





“尽管我们在体外研究大多数东西，当我们在人体试验中测试它们时，实际上最终并不那么有用。所以这基本上是人们操纵研究结果的方式。”





但科学家们担心的是，在研究报告发表之前就已经向媒体公布了这项研究。





邓恩教授说，公众应该对那些声称产品对人体有效而尚未在人体上进行测试的研究保持高度警惕。





“第一个是他们设计的研究会显示出一个结果，他们可以做到这一点的方法之一是一次性测试很多不同的东西，并希望其中一个会是一个重要的发现。这似乎正是他们在这种情况下所做的，他们测试了20多个品种，（并）等到其中一个品种产生强有力的、明确的结果。”





还有人担心，这一信息已经被反免疫者和COVID怀疑论者抓住了。





澳大利亚大蒜生产商的新闻稿声称，某些独特的澳大利亚种植的大蒜品种显示出抗病毒活性，但没有详细说明这些大蒜品种是什么，以及为什么它们可能具有这种特性。





迈耶罗维茨-卡茨解释说：“这充其量是一个非常早期的研究阶段。因此，我认为这里的一些有用的背景是，我们最终在人类身上使用的所有药物在给现实世界中的人使用之前都要经过一些阶段。99%以上在实验室里开发的分子因为没有效果而无法用于人类。”





“新闻稿描述了一项未发表的研究，该研究考察了大蒜中的一些分子在流感和COVID-19中的活性，并显示出某种抑制作用——这基本上意味着它可能阻止了病毒的传播或以某种方式破坏了病毒，使其无法感染到人体细胞。”





马斯格雷夫（Ian Musgrave）博士是阿德莱德大学药理学的高级讲师。





他告诉澳大利亚科学媒体中心，在进行临床试验之前，无法声称这些提取物对预防和/或治疗流感的效果，更不用说COVID-19。





SBS联系了澳大利亚大蒜生产商以寻求评论。





多尔蒂研究所辩称，这些发现并没有显示出对医疗的应用，称需要进行严格的临床试验来确定这些发现是否能从试管中转化到人类身上。



