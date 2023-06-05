巴厘岛针对游客不当行为发布新规

对于巴厘岛的大祭司拿毕来说（Ida Nabe），这是一个和平的时刻。





他正在悉尼访问澳大利亚的巴厘岛社区 ， 不过他始终铭记着自己家乡的神圣。





“大多数来到这里的游客并不完全了解巴厘岛的传统和习俗。巴厘岛是独一无二的，一个特殊的岛屿。我们必须坚持我们继承的文化。当地人和游客必须尊重印度教的宗教价值观。”





巴厘岛被称为“千庙岛”，绝大多数居民被认为是印度教徒。





但当地居民表示，他们的文化越来越不被尊重。





仅在今年，巴厘岛官员就处理了130多起驱逐出境案件，其中至少有6人是澳大利亚人。





维克斯（Adrian Vickers ）是悉尼大学亚洲研究所主任。





“虽然这是个别现象，但我们确实看到了很糟糕的行为，他们缺乏对规定的尊重......有的人打架，有的游客试图做生意等等......在寺庙仪式中，有人会试图爬上神殿去拍照，或者跨过一些祭品或正在进行的仪式中很重要的东西。是的，这些都是令人反感的事情。”



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在最近成为头条新闻的事件中，一段关于德国游客在一场文化表演中脱掉衣服的视频在网上疯传。





一名澳大利亚妇女骑着摩托车朝警察大喊大叫。





这些都是促使当地政府采取预防措施的众多类似事件的一部分。





包括巴厘岛省长科斯特（Wayan Koster）在内的越来越多的巴厘岛官员鼓励当地人不要发布游客不良行为的内容。





“在巴厘岛，行为不当或有不符合签证规定行为的外国游客人数有所增加。例如在参观巴厘岛的圣地和旅游景点时，一些游客没有穿着端庄、合适得体的衣服。"





巴厘岛当局还公布了一份注意事项手册，手册将在游客抵达时分发。





手册内容包括敦促游客着装得体、在宗教场所举止得体、不攀爬圣树以及尊重巴厘岛人民的习俗和文化。





旅游经营者西瓦布（Adam Schwab ）说这些规定是合适的。





“如果你看一下这些建议和规定，其中很多几乎所有澳大利亚人都会做，这是关于文化敏感性的问题，是在做正确的事。”





对于一个严重依赖旅游收入的岛屿来说，巴厘岛的游客人数正在慢慢恢复到疫情前的水平。





西瓦布说，这就是当地人发现游客不当行为影响他们的部分原因，他们已经习惯了在疫情高峰期时那种稍微平静些的生活。





“这是一种长期存在的趋势的延续。我的意思是，从1930年以来，人们一直在谈论游客毁了巴厘岛。但实际上，我们现在看到的部分原因是新冠疫情改变了人们的行为，改变了期望……所以这有点像是重置。”





拿毕说他祈祷这个他认为是人间天堂的地方能够受到保护。





“大多数人来这里不仅是为了看海滩和美丽的岛屿，还有跨越数千年的价值观和文化。我希望巴厘岛保持这种状态。”





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