SBS早新闻（7月5日）Play15:01 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.75MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。特拉维夫一男子开车撞人，造成至少八人受伤；珀斯一家医院否认一原住民女孩死于忽视照顾；香港民主运动人士就香港警方悬赏逮捕海外活动人士发声；美国费城发生枪击案，导致5人死亡。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE联合国批准日本将福岛核电站处理后的放射性水排入海洋印度尼西亚和澳大利亚在悉尼举行领导人会议 宣布促进两国关系澳联储最新宣布本月暂停加息 现金利率维持在4.1%香港国安处通缉8名海外港人 每人悬赏100万港元分享Latest podcast episodes【空中汽车诊所】汽车打火时间变长以及启动困难有哪些原因？澳联储最新宣布本月暂停加息 现金利率维持在4.1%印度尼西亚和澳大利亚在悉尼举行领导人会议 宣布促进两国关系【SBS新闻快报】RBA决定暂停加息 利率维持4.1%不变