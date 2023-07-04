SBS早新闻（7月5日）

特拉维夫一男子开车撞人，造成至少八人受伤；



珀斯一家医院否认一原住民女孩死于忽视照顾；



香港民主运动人士就香港警方悬赏逮捕海外活动人士发声；



美国费城发生枪击案，导致5人死亡。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



