印度尼西亚和澳大利亚在悉尼举行领导人会议 宣布促进两国关系

印度尼西亚和澳大利亚在悉尼举行领导人会议 宣布促进两国关系Play04:292023年7月4日星期二，澳大利亚总理阿尔巴尼斯与印度尼西亚总统维多多在悉尼海军部大楼合影。 Credit: LISA MAREE WILLIAMS/AAPIMAGE下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.11MB) 印度尼西亚总统佐科·维多多（Joko Widodo）3号晚上抵达悉尼机场，开启他在澳洲为期三天的访问。 在7月4日的年度会谈中，总理阿尔巴尼斯与维多多就签证变更、气候倡议以及加强教育伙伴关系等问题上都有共识。总理阿尔巴尼斯表示：“维多多总统，我们曾在贵国一起骑单车，也曾共同探索美丽的悉尼港，现在我们已经见面了四次，每次对话都滔滔不绝，我期待跟你一起踏上下一个旅程。”欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【SBS新闻快报】RBA决定暂停加息 利率维持4.1%不变香港国安处通缉8名海外港人 每人悬赏100万港元担忧受到临时技术移民收入门槛提高影响 华人雇员“着急”提交申请香港警方对8名海外活动人士发出通缉令家长反对 威洛比市议会投票决定将德文郡街幼托中心外包SBS晚新闻（2023年7月4日）分享Latest podcast episodes澳联储最新宣布本月暂停加息 现金利率维持在4.1%【SBS新闻快报】RBA决定暂停加息 利率维持4.1%不变SBS晚新闻（2023年7月4日）国家反腐败委员会正式运行头两天内收到44个调查请求