印度尼西亚和澳大利亚在悉尼举行领导人会议 宣布促进两国关系

总理阿尔巴尼斯表示：“维多多总统，我们曾在贵国一起骑单车，也曾共同探索美丽的悉尼港，现在我们已经见面了四次，每次对话都滔滔不绝，我期待跟你一起踏上下一个旅程。”





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



