SBS晚新闻（2023年7月4日）Play05:12下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.16MB) 澳联储宣布暂停加息，财政部长表示支持；印度尼西亚总统与澳大利亚总理在悉尼会谈，宣布签证改革；全国房价在6月份上升1.1%；悉尼警方在起火车辆内发现人类遗骸。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。更多内容澳洲74岁以上老人哪些医疗福利再难享受，可提前做哪些准备？QS世界大学排名前二十 澳洲稳坐三席澳洲新建历史档案 以多语言记录澳洲历史沉默的“战争”：网络犯罪被严重低估 澳洲近半数电脑用户曾经历分享Latest podcast episodes澳联储最新宣布本月暂停加息 现金利率维持在4.1%印度尼西亚和澳大利亚在悉尼举行领导人会议 宣布促进两国关系【SBS新闻快报】RBA决定暂停加息 利率维持4.1%不变国家反腐败委员会正式运行头两天内收到44个调查请求