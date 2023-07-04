【SBS新闻快报】RBA决定暂停加息 利率维持4.1%不变

澳大利亚联邦储备银行董事会在召开会议后，决定维持利率4.1%不变，是自2012年5月以来的最高水平。储备银行已在过去15个月内12次加息。





储备银行行长菲利普·洛伊（Philip Lowe）表示，会后一份声明指出，储备银行董事会自去年 5 月以來已将利息调高400基点，而有关措施也在发挥功效。





他说：“高利率正在发挥功效，在（本地）经济中建立一个更可持续的供需关系，并将持续（发挥此功效）。”





“这会给我们留出更多时间，评估此前加息的影响以及经济前景。”





他补充，本地通胀率已经见顶，而五月公布的最新消费者物价指数也呈现通胀回落的迹象。但与此同时，“通胀仍然过高”。





洛伊说："但通胀仍然过高，也将在未来一段时间维持高利率。高通胀令所有人生活艰难，也破坏经济的运行。高通胀会蚕食储备价值，为家庭财务带来负面影响，令企业难以进行规划和投资，更会令到收入不平衡的现象恶化。"





“假如高通胀成为了民众根深蒂固的预期，以后要降低通胀的代价将是非常高昂，包括更高的利率及大幅飙升的失业率。”



“所以，董事会的首要任务是在合理时间内将通胀恢复到目标水平。”





他指出，董事会仍然希望通胀在重返2至3%目标水平的同时，经济能继续出现增长，但要实现这个平衡是相当艰难。





他说：“（储备银行）可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀能在合理时间内返回目标水平，但这取决于经济（环境）及通胀将如何继续演变。”





此前，澳大利亚统计局在上周三（6月28日）公布的最新通胀数据显示，本地消费者物价指数已回落至5.6%，数字较预期更低，更是自去年4月份以来的最低点。





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