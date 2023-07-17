SBS早新闻（7月18日）Play14:41 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.44MB) 昆州本周末起向民众免费提供流感疫苗接种；治疗阿尔茨海默氏症的新药测试显示可减慢该症约三分之一的发展速度；俄罗斯叫停黑海粮食协议；卡戎气旋或导致欧洲气温超过48.8 摄氏度。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE原住民话语权入宪公投中的“赞成”和“反对”方发布官方文件近600人在新州警察反家暴特别行动中被捕【SBS On Demand好片分享】热播纪录片《澳大利亚战争》英国演员简·柏金在巴黎逝世 爱马仕柏金包以她命名华人获悉尼Canterbury Bankstown市年度社区女性荣誉分享Latest podcast episodes澳研究：认知挑战活动或能延缓痴呆症 社交的意义则不显著【澳洲经济观察】中国镓锗出口管制影响几何？澳洲最新关键矿产战略有何亮点？【观点】各国领导人频频互访意味着什么？【安居澳洲】留学生在澳洲如何租房？