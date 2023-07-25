SBS早新闻（7月26日）Play13:13 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.1MB) 中国外交部长秦刚被免职，王毅接任；第二季度通胀指数将于今天公布；欧洲野火肆虐，多国发布居民疏散令；日本对朝鲜发射导弹的行为进行谴责。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE被囚前美国飞行员的命运悬而未决【SBS新闻快报】中国外长秦刚被免职 由王毅接任【观点】维州房改提案：冻结租金暗示政府看衰短期市场新型诈骗警告：家长及“忠诚顾客”成骗徒新目标分享Latest podcast episodes【观点】秦刚被免职的原因究竟是什么？“原住民之声”入宪公投：注册投票人数创新高【现场说法】强生子公司因产品质量索赔两度申请破产 破产程序会阻止法律诉讼吗？联邦政府计划第二轮劳资关系改革 临时工或更容易转永久雇员