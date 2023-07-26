SBS早新闻（7月27日）Play13:45 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.59MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。六月季度通货膨胀率下降至6%西澳45只搁浅的鲸被安乐死新任中国外交部长王毅访问土耳其希腊热浪再次将气温推至40度以上欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE极端天气警告：海洋温度在美国某地区已达到热水浴缸的温度【SBS新闻快报】秦刚被免职 分析称习近平破格提拔引发反对声浪推特 （Twitter） 将标志换为一个“X”字分享Latest podcast episodes四年赚33万澳币被疑诈骗 打工度假让我完成资本原始积累【正在行动】只许房东两年涨一次房租 您怎么看维州的房租管控计划？【微声音】佛罗里达州不养闲人【SBS新闻快报】秦刚被免职 分析称习近平破格提拔引发反对声浪