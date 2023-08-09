SBS早新闻（8月10日）Play14:35 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.35MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。绿党坚持冻结租金 否则将不支持政府住房法案研究显示 大堡礁在正常气候下也正在白化尼日尔被罢免总统生活条件日益恶化法国一度假屋发生火灾 恐致１１人丧生欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE南极洲“几乎肯定”将有更频繁的极端天气 专家呼吁严厉限制全球变暖在澳大利亚作为一名宠物猫主人需要负什么责任？新的新冠病毒变种在英美肆虐 有可能已经存在于澳洲分享Latest podcast episodes【澳洲经济观察】全球忙于抗通胀 为何中国经济陷入通缩？【微声音】童年珍爱的玩具，您还记得多少？全新欢乐热线等您拨打！没想到：五分之一的澳洲人一天只刷一次牙号称“庭院高尔夫”的木球运动怎么玩儿？华人在澳成立第一支木球队