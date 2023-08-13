SBS早新闻（8月14日）Play11:50 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (10.83MB) 国家党领导人拒绝将原住民之声写入法律的呼吁；圣公会呼吁政府能帮助租房的必要工作者；中国陕西发生泥石流死亡人数已上升至21人；土耳其暂停橄榄油出口以平息国内价格飙升。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲科学院院士：厄尔尼诺回归澳洲今夏易再现“火烧连营”，农业恐大概减产30%阿尔巴尼斯：访华不以澳籍记者成蕾获释为条件为什么睡眠困难不仅仅是个人生活方式及习惯问题？澳洲被列为中国出境团队游目的地 旅游业准备好了吗？分享Latest podcast episodes【生活相对论】当老司机遇到路怒症：在澳洲开车到底难不难？澳洲科学院院士：厄尔尼诺回归澳洲今夏易再现“火烧连营”，农业恐大概减产30%【安居澳洲】如何提高你的英语语言能力【安居澳洲】和来自不同文化背景的人交朋友益处良多