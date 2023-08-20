SBS早新闻（8月21日）Play11:48 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (10.81MB) 西班牙队1:0战胜英格兰队获首座女足世界杯奖杯；澳大利亚将斥资17亿澳元购买新型高科技导弹；“月球-25”号失控，俄罗斯近50年首次登月失败；泽连斯基称对切尔尼戈夫导弹袭击事件进行报复。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE《代际报告》：澳大利亚人的寿命将更长，男性预期87女性预期89.5澳洲 “火蚁战争”形势严峻：攻击性极强还爱往人多的地儿筑巢，有免疫应激人士被咬后有生命危险“Play Our Way”投资计划：改善女性体育设施 更多免费赛事转播澳大利亚汽油零售价为何跃至新高？还将持续多久？分享Latest podcast episodes工党全国会议呼吁将“原住民议会之声”写入宪法眼科研究新突破：为成千上万角膜缘干细胞缺乏症患者带来重见光明的希望对抗澳洲第二大癌症“杀手” 居家肠癌筛查检测有多重要？【生活相对论】汽油价格涨涨涨：有啥省油小妙招？是时候换电动汽车了吗？