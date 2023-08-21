SBS早新闻（8月22日）Play11:31 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (10.54MB) 议会讨论立法将滥用签证计划剥削临时移民工人的行为定为刑事犯罪；新州政府今年夏天将在多处海滩再次安装防鲨网；澳航遭集体诉讼；美国部分地区面临山洪暴发等威胁。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE生在东北长在东京定居悉尼：Ragny多元人生接住的那些笑点乌克兰誓言将严厉回击俄罗斯的致命袭击维州退办英联邦运动会赛事赔偿金额公布澳大利亚斥资13亿澳元向美国购买“战斧”导弹 增强远程打击能力分享Latest podcast episodes【现场说法】男子在飞机上发出炸弹威胁 为何他可能不受重罚？【观点】美日韩会晤的成果或是“象征性的”生在东北长在东京定居悉尼：Ragny多元人生接住的那些笑点乌克兰誓言将严厉回击俄罗斯的致命袭击