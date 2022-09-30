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SBS早新闻（2022年10月1日）

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Published 1 October 2022 at 9:41am
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俄罗斯正式宣布吞并乌克兰四个地区；欧盟针对能源价格飙升举行特别会议；临签持有者因永居等待过长全国抗议；澳南极研究站存在性骚扰和虐待现象（点击收听详细内容）

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