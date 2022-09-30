SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年10月1日）Play13:10SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.05MB)Published 1 October 2022 at 9:41amSource: SBS 俄罗斯正式宣布吞并乌克兰四个地区；欧盟针对能源价格飙升举行特别会议；临签持有者因永居等待过长全国抗议；澳南极研究站存在性骚扰和虐待现象（点击收听详细内容）Published 1 October 2022 at 9:41amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。关注更多澳洲新闻，请在Facebook上关注SBS Mandarin，或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司。READ MORE澳大利亚每日COVID-19要闻：澳洲各地将从10月14日起结束新冠强制隔离澳大利亚家庭财富下滑 澳人平均身价如今几何？分享Latest podcast episodes【萌宠乐园】解读宠物猫咪的肢体语言取消新冠隔离的强制要求会让你担心吗？SBS晚新闻（2022年9月30日）【疫苗快报】全澳各地10月14日起结束新冠强制隔离