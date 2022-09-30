澳大利亚家庭财富下滑 澳人平均身价如今几何？

自大流行开始以来，澳大利亚家庭财富首次出现下滑，养老金余额受到本地和海外市场下跌的冲击。





目前，澳大利亚人的平均身价为553954澳元，低于3月份的574807澳元，整体家庭财富下降了3.3%。





根据澳大利亚统计局（ABS）的统计数据，在截至6月的三个月里，澳大利亚的家庭财富减少了4840亿澳元。



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房贷需求仍在飙升

统计局金融和财富主管凯瑟琳·基南（Katherine Keenan）周四说：“这是自大流行开始以来家庭财富首次出现季度性下降，与生活成本压力增加和利率上升相吻合。”





她说，养老金余额的下降拖累了家庭财富下降1.7%，而房产价值的下跌则导致了1.1%的家庭财富下降。





尽管家庭财富疲软，但对住房贷款和其它形式信贷的需求出现激增。





“家庭对信贷的需求是有记录以来的第二高，这反映了房地产市场对自住业主和投资者贷款的持续活动，”基南说。





统计局数据还显示，总体通胀率与预期相符，在截至7月的一年中上升了7%，然后在截至8月的一年中小幅下降至6.8%。



政府表示未来家庭预算将有所缓解

房屋建筑和汽油在该局新的月度消费者价格指数指标中领涨，分别上涨了20.7%和15%。





燃油价格的下降是8月份通货膨胀率下降的主要原因，全额燃油消费税的回归可能会在未来几个月再次推高这一数字。





国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）表示，很明显澳大利亚人正面临“艰难困境”。





“这就是为什么我们在不到四周时间内即将提交的预算案将为澳大利亚人提供应得的、负责任的生活成本减免，同时不会对通胀和利率造成额外压力，”他说。



毕马威首席经济学家布伦丹·雷恩（Brendan Rynne）表示，更令人担忧的是8月份的月度核心通胀率增长了6.1%，其中不包括汽油、水果和蔬菜等价格每月变化很大的项目。



经济学家预测央行将进一步加息

雷恩表示，该通胀率比澳大利亚储备银行（RBA）2%至3%的目标通胀区间的上限值高出了两倍多。





雷恩说：“今天的月度通胀数据可能会令央行董事会在下周的会议上继续将现金利率再上调50个基点——期货市场期货市场已经将这种情况发生的可能性定为95%。”





澳大利亚工会理事会主席米歇尔·奥尼尔（Michele O'Neil）表示，工资未能跟上生活成本的飙升。





她说，谈判制度未能带来有意义的工资增长。





“我们的失业率很低，生产力不断提高，但我们看到的不是工资增长，而是创纪录的高管奖金和企业利润，而谈判未能为绝大多数劳动者带来工资增长，”奥尼尔说。



工作岗位将有所减少 但总体水平仍然很高

职位空缺在经历了几个月的快速增长后也趋于平稳，在截至8月的三个月内下降了2.1%，即一万个空缺职位。





尽管有所下降，但职位空缺水平仍然很高，是大流行前水平的两倍多。





然而，商业活动仍然能够抵御经济逆风，上个季度制造业经历了活动的爆发，这要归功于COVID-19中断和恶劣天气后新订单的涌现。





西太平洋银行和澳大利亚工商会对工业趋势的季度调查也显示，劳动力和材料的短缺推高了制造业成本，并为未来几个季度蒙上了阴影。





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