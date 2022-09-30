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【女篮世界杯】澳洲队和中国队双双晋级半决赛 今晚悉尼对决

2022年女子篮球世界杯半决赛两场赛事将于今天（周五）下午至晚上在悉尼举行。东道主澳大利亚女篮将对阵中国女篮，比赛将于悉尼当地时间晚上7：30开始。

FIBA Womens World Cup 2022 - Belgium v Australia - Sydney Superdome

FIBA Womens World Cup 2022 - Belgium v Australia The Australian players celebrate the victory after the FIBA Womens World Cup 2022 quarter-final game between Belgium and Australia at the Sydney Superdome in Sydney, Australia Credit: Sports Press Photo/Sipa USA/AAP Image

据FIBA官网消息，2022年女子篮球世界杯半决赛两场赛事将于9月30日周五下午至晚上在悉尼举行。东道主澳大利亚女篮将对阵中国女篮，比赛将在悉尼当地时间晚上7：30开始。

9月29日周四晚，澳大利亚女篮以86-69击败比利时女篮，进军半决赛；而中国女篮则以85-71击败法国女篮挺进四强。

此次澳中两国女篮对阵，将是自1994年澳大利亚主办该赛事时半决赛的重演，当时中国队以66-65险胜。此次谁将进入决赛？拭目以待。

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另一场半决赛则是美国队对阵加拿大队。此前，卫冕冠军美国女篮以88-55大胜塞尔维亚女篮，其邻国加拿大的女篮则以79-60击败波多黎各女篮。这场比赛将于悉尼当地时间下午5：00开始。

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Published 30 September 2022 at 4:19pm, updated 44 minutes ago at 4:52pm
Source: SBS