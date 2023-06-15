SBS早新闻（2023年6月16日）Play13:21 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.23MB) 最新就业数据称全澳上月失业率下降； 阿尔巴尼斯指责希金斯事件政治斗争； 比尔盖茨计划访华期间与习近平会面； 旋风比帕乔伊登陆印度救灾程序启动。请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【SBS新闻快报】新州车辆盗窃六年来新高 年轻人被认为“有可能受TikTok中盗车内容影响”美国务卿即将访华：对澳中关系有何影响？联合国报告显示：2022年难民数量又破记录今年报税有变化 哪些是你必须知道的？分享Latest podcast episodes【对话后浪】“达芬奇”已成某些手术金标准，“刘一刀、赵一刀”以后还需要吗？SBS普通话晚新闻（15/06/2023）美国务卿即将访华：对澳中关系有何影响？【SBS新闻快报】新州车辆盗窃六年来新高 年轻人被认为“有可能受TikTok中盗车内容影响”