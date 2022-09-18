SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年9月18日）Play12:44SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.66MB)Published 18 September 2022 at 10:02amSource: SBS 英国海陆空三军为女王葬礼进行彩排；总理阿尔巴尼斯抵达英国悼念女王；台风南玛都即将登录日本九州地区；俄罗斯对乌克兰军队发动更多袭击Published 18 September 2022 at 10:02amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多英女王伊丽莎白二世的八个孙辈在威斯敏斯特大厅守夜莫迪向普京表示现在不是“战争时代”强台风“南玛都”即将登录日本九州地区Advertisement分享Latest podcast episodes“后疫情时代“的新移民谈来澳感受和挑战【闲话澳洲】喜鹊俯冲季春来到 如何避开“愤怒的小鸟”？澳大利亚溺亡人数创25年新高社区探访员计划：关注多元文化社区长者的社交需求