SBS早新闻（2023年5月28日）

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

维州国家党投票反对原住民之声；维州一名少年在足球比赛中死亡；乌克兰称已准备好发动对俄反攻；土耳其总统大选进入投票倒计时。点击音频，收听完整新闻报道。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在 
Facebook 
和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

【园艺热线】植物“围墙”如何保持整齐美观？家庭必备树篱修剪指南

全新氢气运输技术或将降低电价实现净零排放

SBS早新闻（2023年5月27日）

价格飙升意大利经历意面危机 消费者权益组织正在推进一项行动

分享

Latest podcast episodes

93-Year-Old Chinese migrant says it's never too late to learn English

93岁华人移民耄耋之年当学生：学习英语永不嫌迟

Wake Up Early

【生活杂志】全球变暖将导致人均每年少睡44小时 原因几何？

【园艺热线】植物“围墙”如何保持整齐美观？家庭必备树篱修剪指南

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（2023年5月27日）