SBS早新闻（2023年5月28日）Play11:53 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (10.88MB) 维州国家党投票反对原住民之声；维州一名少年在足球比赛中死亡；乌克兰称已准备好发动对俄反攻；土耳其总统大选进入投票倒计时。点击音频，收听完整新闻报道。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【园艺热线】植物“围墙”如何保持整齐美观？家庭必备树篱修剪指南全新氢气运输技术或将降低电价实现净零排放SBS早新闻（2023年5月27日）价格飙升意大利经历意面危机 消费者权益组织正在推进一项行动分享Latest podcast episodes93岁华人移民耄耋之年当学生：学习英语永不嫌迟【生活杂志】全球变暖将导致人均每年少睡44小时 原因几何？【园艺热线】植物“围墙”如何保持整齐美观？家庭必备树篱修剪指南SBS早新闻（2023年5月27日）