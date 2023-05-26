价格飙升意大利经历意面危机 “意面罢工”会否进行？

要点： 意大利的意大利面消费量居世界首位，但其价格却一路飙升；

消费者权益倡导者说，行业逐利为意面价格攀升的罪魁祸首；

他们呼吁举行“意大利面罢工”以迫使价格回落。

意大利的意大利面消费量居世界首位，这并不令人奇怪，但由于其价格不断飙升，消费者权益倡导者正在呼吁进行“意大利面罢工”，减少对其的消费。





去年，受到俄乌战争的影响，小麦价格暴涨，但此后有所回落。那么为什么如今意大利人会不得不为他们心爱的意面掏更多的钱？





本月早些时候，意大利企业和制造部部长阿道夫‧乌尔索（Adolfo Urso）就意大利面的价格问题召开了一次危机会议。此前，意面的价格涨幅飙至全国通胀率的两倍。



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意大利商务部引用的数据显示，意大利的面食价格在3月份上涨了17.5%，4月份上涨了16.5%。





在能源价格新一轮飙升的推动下，意大利4月份的通胀率同比升至8.8%。扣除新鲜食品和能源后的“核心“通胀率同比稳定在上升6.8%。





意面价格高企与小麦成本下降不一致。





2022年3月，受俄乌战争的影响，小麦价格创下十多年来的最高水平，但截至4月，已降至2021年7月以来的最低水平。





意大利消费者权益组织Assoutenti警告，意大利人面临的意面高价是由于行业追求利润所致，并提出进行“意面罢工”，以迫使其价格下降。



Credit: SBS News/Ken Macleod “维持高价是为了获得更大的利润。只有在消费大幅下降的情况下，价格才会下降，”Assoutenti告诉美国新闻媒体CNBC。





消费者权益倡导者提议至少举行“意面罢工”15天，以减少意面消费，迫使企业降低价格。





如果行动被采取，“意面罢工”将是继2007年为期一天的抵制购买意面行动后的又一行动，当时是为了抗议近20%的价格上涨。





“意大利面、面包、牛奶——这些是最重要的东西。我们不是为了香水或珠宝而抗议，而是为了意大利面和面包，”2007年当时，罗马抗议活动的一名示威者说。





根据国际面食组织（IPO）2021年的数据，意大利的面食消费量居世界首位。



Credit: SBS News/Ken Macleod 数据显示，意大利每年人均消费23.5公斤，其次是突尼斯17公斤，委内瑞拉15公斤，希腊12.2公斤，秘鲁9.9公斤。





国际面食组织发现，2021年的意大利面产量约为1690万吨，澳大利亚占全球消费量的0.3%。





意大利政府5月份举行了意大利面危机会议，这是意大利新成立的通胀事务委员会的首次会议。该委员会由公共当局和消费者协会组成，由政府设立，以监测异常的价格变动。





意大利国家统计局的一名代表告诉该委员会，意面的价格在未来几个月可能会大幅下降。





-With additional reporting by Reuters





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