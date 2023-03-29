SBS早新闻（3月30日）Play10:55 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (10MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。国库部长表示年度通货膨胀率正在缓和;五分之一在澳女性持续损失过亿养老金;食品配送行业工人们呼吁新的待遇改革;澳中贸易关系正在改善但仍有障碍未消。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE国库部长表示年度通货膨胀率正在缓和今日大事(3月30日)大厂裸辞后来澳打工 只为一个令她“着迷的未知”澳洲福利知多少 - 养老金（Age Pension）分享Latest podcast episodes大厂裸辞后来澳打工 只为一个令她“着迷的未知”SBS晚新闻（2023年3月29日）澳大利亚的地下水正在受到污染威胁预约流感疫苗了吗？专家警告2023年流感季提前 敦促尽快接种