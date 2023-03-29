SBS早新闻（3月30日）

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国库部长表示年度通货膨胀率正在缓和;
五分之一在澳女性持续损失过亿养老金;
食品配送行业工人们呼吁新的待遇改革;
澳中贸易关系正在改善但仍有障碍未消。

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SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2023年3月29日）

UN water conference

澳大利亚的地下水正在受到污染威胁

Close up of senior Asian woman getting Covid-19 vaccine in arm for Coronavirus immunization by a doctor at hospital. Elderly healthcare and illness prevention concept

预约流感疫苗了吗？专家警告2023年流感季提前 敦促尽快接种