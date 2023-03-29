今日大事(3月30日)

參議院將表決減排保障機制提案 企業將需遵守碳排放上限





聯邦政府的減排保障機制提案，即將在參議院進行表決，排碳量高的企業將需要遵守排放上限。





參議院議員在星期二及昨日（星期三）連續兩晚在晚上召開馬拉松式會議，審議保障機制草案的修訂內容。





根據工黨版本的機制，全國 215 個排碳量最高的機構將需要每年削減排放量 4.9%。預計到 2030 年澳洲將可削減 2.05 億噸排放量。





法案預計將在今天在參議院通過，並在國會今個會期休會前在眾議院表決。而國會下次開會就將會是五月份的聯邦財案公佈之時。





政府表示，新法例不但會削減碳排放，亦會增加投資者對跟隨走向淨零排放趨勢大公司的信心。





與此同時，澳洲科學家在未來十年內減排行動緩慢的前設下，就南極洲冰層融化對全球海洋生態造成的影響，作出了可怕的預測。





科學家表示，使用化石燃料除了令地球變暖、極地冰川融化並推高海水水位外，亦會擾亂深海位置的水流循環。





新的模型顯示，在南極洲周圍開始的一個深海水流循環系統，速度可能會急劇減慢，甚至徹底停止。





新南威爾士大學（UNSW）轄下澳洲南極科學卓越中心（Australian Centre for Excellence in Antarctic Science）副總監兼聯席研究協調員英格蘭（Matthew England）教授表示，在過去，循環系統改變是一個大約為期 1,000 年的過程；但如今在數十年內就可以出現這個轉變，突顯其嚴重性。





英格蘭教授表示，小時候學習海洋學時知道，海洋中有兩個重要的細胞，已存在多個世紀，並為海洋帶來營養物質。但模型顯示，這將在數十年內出現轉變，甚至出現水團滅絕等情況，變化是相當巨大的。



聯邦政府的減排保障機制提案，即將在參議院進行表決，排碳量高的企業將需要遵守排放上限。 Source: AAP 聯邦律政部長將遞交草案 提議修改澳洲《憲法》字眼以承認原住民聲音





聯邦律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）今天（星期四）將向聯邦國會遞交建議草案，提議修改澳洲《憲法》上的字眼以承認原住民的聲音，為今年較後時間進行全民公投作準備。





國會上周已經確認了有關今次公投的宣傳資訊及政治捐款等細則，現代化 24 年前（1999 年）上一次進行公投的守則，該次公投是為決定澳洲是否改為共和體制。





載夫斯表示，今天引入的法案將決定是否進行全民公投，讓澳洲人決定是否修改憲法，承認原住民及托勒斯海峽島民，並建立原住民國會之聲。





載夫斯表示，政府希望全體澳洲國會議員都支持舉行今次公投，包括少數黨及獨立議員以及自由黨的所有議員。他指，政府有信心能夠得到這種支持。





國際原子能總署指 必須保護烏克蘭核電站





國際原子能總署總幹事格羅西（Rafael Grossi） 表示，絕對有必要保護烏克蘭的核電站。





格羅西表示，他在第七次訪問烏克蘭期間，以及在他第二次訪問扎波羅熱核電站之後，他比以往任何時候都更加堅信，絕對有必要保護該核電站。





他已經評估了該設施在 11 月 20 日被砲轟後遭受的破壞，以及反覆停電後出現的問題。 總署和他本人將繼續努力保護扎波羅熱核電站。





格羅西一直推動烏克蘭和俄羅斯，達成保護該該核電站的安全協議。



澤連斯基公開邀請習近平訪問烏克蘭





烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）公開邀請中國國家主席習近平訪問當地。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上被問到中方對此有何回應，毛寧表示，中方在烏克蘭問題上，與包括烏克蘭在內的有關各方保持溝通，對於有關問題，她未有可提供的資訊。





澤連斯基早前接受美聯社訪問時，邀請習近平訪問烏克蘭。





俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，中方會自行決定是否適宜與澤連斯基會面，俄方無權作出建議，又說俄方了解並高度讚揚中國採取的平衡立場。





美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）說，美方支持習近平與澤連斯基會談。





另外，俄羅斯政府表示，國際奧委會發出的最新指引，批准俄羅斯和白俄羅斯運動員以中立身份參加國際比賽，是含有「歧視因素」。





去年俄烏戰爭開始後，俄羅斯及其盟友白俄羅斯的所有運動員都被禁止參加大多數國際比賽，但國際奧委會在周二 （3 月 28 日）發布的新指引就希望兩國運動員可以重新加入國際賽事。





不過，俄羅斯對該指引感到憤怒，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，國家準備捍衛運動員的權利。





佩斯科夫表示，這類建議含有歧視成分，是不可以接受的。俄羅斯會繼續以各種可能的方式，捍衛運動員的利益，亦會為了保護運動員的權益而繼續接觸國際奧委會。





聯邦助理貿易部長指 澳中貿易回復正常仍有障礙





正在在中國海南出席博鰲亞洲論壇的聯邦助理貿易部長艾爾士（Tim Ayres）表示，最近澳中貿易關係經已有所改善，但若要使雙邊貿易回復正常，仍有很多工作要做。





此前，中國經已相繼撤銷對澳洲牛肉及木材等出口商品撤銷貿易限制措施。但艾爾士表示，為了兩國的共同利益，仍有一些貿易障礙需要得到消除。





艾爾士表示，貿易仍然存在一些障礙。因此，為了澳洲出口商的利益，亦為了中國消費者的利益，在政治層面及官方層面認真工作、努力消除障礙，是非常重要的，以確保能回復到澳中兩國之間的正常貿易基礎。



台灣總統蔡英文過境美國前往中美洲訪問，她乘坐的飛機在美國東岸時間星期三下午抵達紐約。 Source: AAP 台灣總統蔡英文過境美國 前往中美洲訪問





台灣總統蔡英文過境美國前往中美洲訪問，她乘坐的飛機在美國東岸時間星期三下午抵達紐約。





美國在台協會主席羅森柏格到場接機。隨行的台灣官員指，蔡英文會在紐約出席僑宴，並會有美國政要出席。





中國早前威脅說，如果美國眾議院議長麥卡錫與蔡英文會面，中國將會作出行報復行動。





白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）說，中國不應該以這次訪問為藉口，加強在台海周邊的任何活動。





柯比表示，中國不應以這次過境為藉口，在台灣海峽附近加強任何挑釁活動。美國和中國在台灣問題上存在分歧，但雙方處理這些分歧已有40 多年。拜登總統和政府一直與北京保持開放的溝通渠道，希望在這個問題和其他問題上繼續保持溝通。





北京外交部發言人毛寧強調，堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸。



【新州選舉】點票結果：工黨或最終未能組成多數政府





新州州議會選舉點票結果的最新消息：工黨似乎不太可能最終能組成多數政府。目前該黨將幾乎確定可奪得 45 個議席，但在其餘四個結果未明的選區中，工黨在其中三個都落後主要對手。





澳洲廣播公司預計，現任自由黨議員佩蒂諾斯 （Eleni Petinos）將連任 Miranda 選區議席，而正面對涉嫌強姦及非禮指控的獨立議員沃德（Gareth Ward）亦將連任 Kiama 選區的議席。





否認上述指控的沃德，在昨天（星期三）感謝他的支持者，讓他贏得「對某些人來說似乎不可能的」選舉。此前，他亦在星期二出庭應訊，對多項涉嫌性侵指控否認控罪。





工黨需要贏得 47 個下議院議席方能籌組大多數政府，即目前仍需要至少贏得另外兩席。





該黨 Ryde 選區的候選人郝維森（Lyndal Howison）目前以些微優勢領先主要對手，但同黨候選人則在 Goulburn、Holsworthy 及 Terrigal 三個選區落後。





聯邦財長指通脹率放緩 但仍高於政府屬意水平





聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）表示，雖然最新數據顯示年度通脹率正在放緩，但比率仍然高於政府屬意的水平。





澳洲統計局的數據顯示，截至 2023 年 2 月，年度消費者物價指數為 6.8%，低於 1 月份的 7.4%。





查默斯表示，政府將在五月公佈的聯邦財政預算案中，引入措施以試圖解決家庭所面對越趨嚴重的生活開支壓力。





他亦表示，政府確實明白澳洲人正承受生活開支不斷上升的壓力，所以通貨膨脹仍然是政府三部份經濟計劃的主要焦點，同時亦是他在不足六星期後公佈聯邦財案的首要考慮因素。





與此同時，澳洲全國總工會（ACTU）建議，將法定最低工資提高 7%。





公平工作署正進行年度全國最低工資檢討，並將在六月公佈檢討結果。





全國總工會認為，本地最低薪的工人在通脹飆升的時候最受影響，他們的購買力因物價高企而被蠶蝕。





有關建議一旦獲得接納，本地超過 260 萬名領取最低工資或裁定待遇的工人，最低時薪將上升至 $22.88，最低年薪達到 $45,337.28。



新州政府將就達令河魚類死亡事件進行獨立調查





新州政府宣佈，針對達令河發生大規模魚類死亡事件進行獨立調查，以防止未來再發生類似的環境災難。





新州新任州長柯民思（Chris Minns）及環境廳長夏普（Penny Sharpe）在昨日（星期三）前往西部偏遠小鎮 Menindee 出現數百萬條魚死亡擱淺的位置，聽取有關事件的簡報。





夏普接受澳洲廣播公司（ABC）訪問的時候表示，獨立調查將試圖找出魚類集體死亡的原因，並制定防止同類型事件在未來再次發生的方法。





她說，目前已有初步理解，前所未見的洪災、此類魚類品種大量繁殖、河水缺乏足夠養分，是導致牠們死亡的其中因素。故此，當局希望研究可以如何預測這些情況可能發生，並檢討湖泊河流的管理方式。





調查指女僱員被拖欠公積金供款情況仍嚴重





調查顯示，女性工人被僱主拖欠公積金供款的情況依然嚴重。





公積金公司 Industry Super Australia 的一項研究發現，五份一本地女性在一年內損失她們應得的公積金供款，即涉及大約 100 萬人，總金額達到 13 億元。





雖然有關情況影響整體人口，但年輕女性、低收入人士及曾經暫時離開勞動力市場的女性卻最容易受影響。她們失去的公積金供款及複計利息，可以高達四萬元。





公司表示，法例容許僱主每季度而非根據支薪週期發放公積金，是導致這個問題的其中一個因素。



瑞典和英國國防部長均相信，瑞典將在今年7月前成為北約的最新成員。 Credit: IN 瑞典英國國防部長相信 瑞典將於 7月前加入北約





瑞典和英國國防部長均相信，瑞典將在今年7月前成為北約的最新成員。





英國國防部長華禮仕（Ben Wallace）和瑞典國防部長瓊森（Pal Jonson）早前在倫敦會晤。





瑞典最初希望與鄰國芬蘭一起加入北約，但在土耳其和匈牙利的反對之後，加入的時間表被推遲。





土耳其指，瑞典對土耳其認為是恐怖組織的團體過於軟弱，瓊森對此作出評論。





瓊森表示，關於北約問題，30 個盟國中有 28 個以創紀錄的四個月內的速度批准了瑞典的申請，瑞典非常感謝它們的支持。當然，還要等待最後兩個成員國的批准，瑞典尊重土耳其與匈牙利的決定。





以色列總理納坦雅胡推特回應拜登：會根據人民意願決定國家司法改革





以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）拒絕接受美國總統拜登（Joe Biden）就該國司法改革所發表的言論。





拜登昨日表示，以色列「不能夠繼續走這條路」，因為計劃中的司法改革已引致以色列陷入數十年來最嚴重的國內危機。





納坦雅胡通過推特回應拜登的評論。他說，以色列是一個主權國家，會根據人民的意願來作決定，而不是基於國外的壓力，包括來自最好朋友的壓力。



以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）拒絕接受美國總統拜登（Joe Biden）就該國司法改革所發表的言論。 Source: EPA / EPA/JIM HOLLANDER 英王查理斯三世和王后首次國事外訪德國





英國國王查理斯三世和王后卡米拉在登基後首次國事外訪，德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）伉儷在總統府舉行國宴接待，施泰因邁爾聲稱今次訪問是「偉大的個人姿態」。





施泰因邁爾表示，這次是新國王的第一次出國訪問，是偉大的個人姿態，同時也是德英關係的一個重要標誌。





查理斯三世原定日前到法國訪問，但因當地示威活動而取消，今次是英國君主自2015年後，首次到外地進行國事訪問。已故英女王伊利沙伯二世晚年已少有出國。





教宗方濟各因呼吸道受感染留院





梵蒂岡公布，教宗方濟各（Pope Francis）因為呼吸道受感染，需要留院數日接受治療。





聲明指，方濟各近日出現呼吸困難的情況，當地星期三早上被送往羅馬一間醫院接受檢查，檢測結果顯示並無感染新冠病毒。





一名意大利女子萬達在梵蒂岡祝願教宗早日康復。她表示十分喜愛及崇拜教宗，她也崇拜之前的教宗若望保祿二世，但她希望方濟各至少要在任至 2024 年慶祝禧年為止。 希望教宗康復及好運。





86 歲的方濟各最近幾個月出現行動不便問題，要以輪椅代步。他在1月亦曾經透露結腸問題復發。他早前透露，當選教宗時已經寫好辭職信，準備在一旦因為嚴重健康問題導致未能履行職責時請辭。



梵蒂岡公布，教宗方濟各因為呼吸道受感染，需要留院數日接受治療。 Source: Getty / Getty Images 體育消息





國際足協取消印尼主辦青年足球世界盃 U20 資格





國際足協取消印尼主辦二十歲以下青年足球世界盃U20的資格，原因是印尼國內出現反對以色列參賽的聲音。賽事將於五月二十日展開，共有二十四隊角逐。





國際足協說，賽事日期不變，將會盡快宣布新的主辦國。 印尼是世界上人口最多的穆斯林國家，一直支持巴勒斯坦，與以色列沒有正式外交關係。





奧運蛙泳冠軍皮蒂因精神健康將缺席下周英國游泳錦標賽





三屆奧運蛙泳冠軍皮蒂（Adam Peaty）將缺席下周的英國游泳錦標賽，在 2024 年巴黎奧運會前專注照顧精神健康問題。





28 歲的皮蒂在推特上貼文指，他的奮鬥和成功帶來的壓力，令他感到很疲累，也沒有像以前那樣享受這項運動。



