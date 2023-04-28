SBS早新闻（2023年4月29日）Play13:48 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.64MB) 澳洲年度净移民人数突破四十万；民众再呼吁政府增加寻工者津贴；俄罗斯空袭乌克兰造成多人死伤；英国广播公司主席夏普宣布辞职（点击音频，收听完整新闻报道）。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE新研究：超半数澳洲公司未制定弱势群体雇佣策略离了手机就焦虑？澳洲一研究警示手机成瘾的健康影响西澳鲨鱼湾发现明代佛像雕塑 华人来澳更早吗？租房开支大比拼：全澳首府城市中租金最贵和最低的分别是哪个？英文脱口秀演员曹琬笛：幽默没有高低级词汇之分分享Latest podcast episodes【萌宠乐园】家猫就医后与同伴“反目成仇”该怎么办？离了手机就焦虑？澳洲一研究警示手机成瘾的健康影响【圆桌健谈】睡眠姿势影响脊骨健康 脊医教你如何挑选枕头床垫【新闻快报】两大移民新规年内实施 移民制度还将有更多改革