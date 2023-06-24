SBS早新闻（2023年6月25日）Play13:18 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.17MB) 瓦格纳雇佣兵集团停止向莫斯科进军；泰坦号内爆事件或引发漫长民事诉讼；新州自由党领袖未就原住民之声表态；环澳自行车赛公布24年比赛全新赛制。点击音频，收听完整新闻报道。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE瓦格纳集团停止向莫斯科进军【园艺热线】冬季修剪落叶果树后 杀虫消毒管理怎么做？泰坦号遇难乘客家属表示哀悼 专家称潜水器内爆可以避免澳洲政府对参与击落马航MH17的三名男子实施制裁分享Latest podcast episodes【生活杂志】为何有人无辣不欢？辣椒为什么让人上瘾？瓦格纳集团：被俄罗斯指控“武装叛变”的神秘雇佣兵是谁？【园艺热线】冬季修剪落叶果树后 杀虫消毒管理怎么做？SBS早新闻（2023年6月24日）