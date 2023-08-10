SBS早新闻（2023年8月11日）Play13:59 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.8MB) 澳籍记者成蕾被捕后首次发表公开信；美日印澳四国将举行联合海上军演；前澳洲总理陆克文为其官方肖像画揭幕；朝鲜领导人金正恩撤换军方最高将领。点击音频，收听完整报道。READ MORE【澳洲经济观察】维州取消英联邦运动会背后这笔帐利用人工智能“复活”去世亲人、“创造”虚拟爱人？华人专家这么说【SBS新闻快报】联盟党放弃否决60天处方药政策 称盼政府与药房重新协商最新海洋研究报告：大堡礁首次在拉尼娜年出现白化现象“有远见的措施”：专家解读维州新规 能源转型鞭长驾远欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【园艺热线】怎样把番茄种得既好吃又好看之：番茄的整枝打叶技术联邦政府作出更多努力 让大学校园更安全【澳洲经济观察】维州取消英联邦运动会背后这笔帐四分之一澳洲人曾中风 如何预防中风？