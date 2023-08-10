利用人工智能“复活”去世亲人、“创造”虚拟爱人？华人专家这么说

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澳大利亚人工智能领域的学者宋正（Andy Song） Credit: SUPPLIED

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利用人工智能“复活”离世亲人与之交流是可实现的吗？和“虚拟数字爱人”结婚呢？如果AI完全复制个体记忆，人类会被代替吗？AI新型诈骗和我们每个人息息相关？一起来听听澳大利亚人工智能委员会秘书长宋正的回答。

ChatGPT (Chat Generative Pre-Trained Transformer) 是人工智能技术驱动的自然语言处理工具，在2022年末发布后，到2023年初已成为历史上增长最快的消费软件应用程序，号称人工智能里程碑式应用。

然而这项应用却引发了人们对生命、情感、法律与伦理的深度思考。

当AI工具可以利用样本信息模拟真人的面容、声音、语气，创造出“虚拟数字人”的时候，有用户利用其模拟“离世亲人”与之交流，寻求慰藉；也有用户将之当成“虚拟爱人”、“虚拟伙伴”，满足心理需求。

身为皇家墨尔本理工大学（RMIT University）工业人工智能研创中心（CIAIRI）主管、澳大利亚人工智能委员会秘书长宋正（Andy Song）对SBS中文普通话节目表示，当技术革新时社会需要一个适应过程，会产生之前没有遇到过的问题，而情感问题便是其中一种。
面对逐渐逼真的“类人”机器人会不会产生情感依赖？我们不能排除这个假设，如果有的话，这时候怎么办？对个人或者社会会产生正面还是负面影响？我们在做设计的时候是不是需要考虑规避这种情感依赖？
AI
Source: Pixabay / Pixabay/geralt CC0
据报道，2018年，一名35岁的日本男性宣布与“虚拟数字人”初音未来结婚。2020年，一家名为“次元局”的日本网站被建立，号称是“向希望与虚拟角色结婚的人发放结婚证的非正式机构”，截至今日已发放了超过两百张“结婚证”。

日本弘前大学教授羽渊一代表示，随着人工智能技术的发展，预计与虚拟偶像“恋爱”“结婚”的人会不断增加。

对此，宋正表示，人工智能正在高速发展，不过“虚拟数字人”和真人之间的界限始终不会模糊。
人工智能再怎么发展都摆脱不了机器的框架，只能做信息的模拟，是一个复制品。是信息的重现而非载体。
他称，即使给人工智能足够的记忆样本，它也终究无法变成生命。
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人工智能发展引发的另一种新社会问题在法律领域。宋正称，目前现有的人工智能技术已经可以模仿真人犯罪，包括顺利通过每个人手机上的面部识别解锁。

“主要一个潜在的危险是利用人工智能技术模仿真人去犯罪。假装是你的朋友，和你进行视频通话，取得信任；或者利用这项技术去伪造身份，通过银行或各种门禁系统的认证，进入不同领域。”

“比如说有一项技术，用你的二维照片进行三维扫描，用硅胶生成假脸，这个假脸可能即使我和你面对面都看不出来，更不用说门禁的人脸识别。这种技术就很有可能骗过安全系统，以目前的技术来说是可以实现的。”

利用人工智能“复活”离世亲人与之交流是可实现的吗？和“虚拟数字爱人”结婚呢？虚拟数字人”的存在越来越逼真，越来越能够模仿人类思考，我们该如何看待它？

本次采访中，宋正还谈及了中国在利用人工智能犯罪方面的相关法律条规等话题，点击播放键收听完整对话：
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利用人工智能“复活”去世亲人、“创造”虚拟爱人？华人专家这么说

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10/08/202336:51
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